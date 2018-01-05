Женская биатлонная эстафета в Оберхофе не принесла белорускам положительных эмоций

7 Января 2018 15:03

Женская биатлонная эстафета в немецком Оберхофе не принесла белорускам положительных эмоций. Тренерский штаб выставил экспериментальный состав: Скардино, Писарева, Алимбекова и Домрачева. И если первые 2 этапа позволяли надеяться на участие в медальной гонке, то провал на третьем однозначно перечеркнул все шансы. Три штрафных круга в стрельбе из положения лежа не позволяли даже бороться за хорошую очковую прибавку в Кубке наций. В итоге Дарья Домрачева так и не поучаствовала в настоящей борьбе - белорусок сняли с дистанции после отставания на круг. По итогам гонки у белорусок 15-я позиция и четыре промаха. Победили же француженки, вторая - Германия, шведки - третьи. В 16:30 в Оберхофе начнется мужская эстафета.