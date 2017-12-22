Завтра выездная серия матчей минского "Динамо" продолжится в Тольятти

22 Декабря 2017 15:17

Шесть очков до зоны плей-офф. Минское "Динамо" вчера при достойной игре уступило ярославскому "Локомотиву" 2:3 и не использовало возможность приблизиться к восьмерке лучших на Западе. Завтра выездная серия "зубров" продолжится в Тольятти.