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Завершился третий тур Лиги чемпионов
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19 Октября 2017 15:14

Завершился третий тур Лиги чемпионов

ЦСКА уступает дома "Базелю", 0-2. "Челси" и "Рома" забивают 6 голов на двоих, 3-3. ПСЖ и "Бавария" громят своих соперников. Завершился третий тур Лиги чемпионов. Отметим, что московские "армейцы", возглавляемые Виктором Гончаренко, показали невыразительную игру, которую после матча белорусский тренер определил эпитетом "трусливая".

  

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