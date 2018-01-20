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Заключительный соревновательный день и у биатлонистов перед Олимпиадой
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21 Января 2018 09:02

Заключительный соревновательный день и у биатлонистов перед Олимпиадой

В итальянском Антхольце двумя гонками с массовым стартом сегодня завершится 6 этап Кубка мира. В списке участниц три белоруски - Дарья Домрачева, Надежда Скардино, а также Ирина Кривко. Напомним, накануне Дарья финишировала третьей в гонке преследования, намеренно не обгоняя Доротею Вирер на финишной прямой. Белоруска случайно повредила палку итальянки и поступила в духе фейр-плей, позволив той финишировать на второй строке.

В мужской гонке сможет выступить белорус Владимир Чепелин. Он под 30-м номером в предварительном старт-листе. Это стало возможным благодаря девятому месту Чепелина в спринте двумя днями ранее. Мужчины побегут в 16:35. Обе гонки в прямом эфире телеканала "Беларусь 5".

  

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