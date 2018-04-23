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Заключительный матч финала чемпионата Беларуси по волейболу состоится 29 апреля в Солигорске
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23 Апреля 2018 12:10

Заключительный матч финала чемпионата Беларуси по волейболу состоится 29 апреля в Солигорске

Интрига будет жить до последнего матча. Финальная серия чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд переезжает в Солигорск. Это случилось после того, как "Шахтер" в гостях смог сравнять счет против минского "Строителя". В последней игре - 3:2, в серии - 2:2. Заключительный матч финала состоится 29 апреля в Солигорске.

  

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