Заключительный матч финала чемпионата Беларуси по волейболу состоится 29 апреля в Солигорске

23 Апреля 2018 12:10

Интрига будет жить до последнего матча. Финальная серия чемпионата Беларуси по волейболу среди мужских команд переезжает в Солигорск. Это случилось после того, как "Шахтер" в гостях смог сравнять счет против минского "Строителя". В последней игре - 3:2, в серии - 2:2. Заключительный матч финала состоится 29 апреля в Солигорске.