В эти минуты на площадках Дворца спорта и "Фалкон Клаб Арены" идут заключительные матчи группового этапа чемпионата мира по баскетболу среди девушек до 17 лет. Белоруски встречаются с лидером квартета А - сборной Франции. После первой половины впереди гостьи - 35:19 Прямую трансляцию матча ведет телеканал "Беларусь 5", а на "Фалкон Клаб Арене" играют команды Японии и Колумбии. Напомним, что в плей-офф выйдут все четыре сборные. От места будет зависеть лишь уровень будущего соперника.

