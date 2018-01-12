Задача - Континентальный кубок и путевка в Лигу чемпионов

12 Января 2018 21:24

Хоккейный клуб "Юность-Минск" успешно стартует в суперфинале Континентального кубка. В соперниках по турниру, который принимает спорткомплекс "Чижовка-Арена", команды из Великобритании, Италии и Казахстана. В случае успеха на соревновании столичная команда станет самой титулованной за всю историю существования кубка. Подробности - у Кристины Камыш.

В этих коробках находится то, о чем мечтают все хоккеисты, для которых на три дня "Чижовка-Арена" стала родным домом. Медали, статуэтки лучшим игрокам и сам Континентальный кубок. Съемочная группа Агентства теленовостей первой встречала трофей. Кубок похож не на привычную чашу, скорее, это серебристый поднос. Его длина 85 сантиметров, ширина 45, вес - чуть больше 4 килограммов. В центре - карта Европы. Это и есть география турнира.

Континентальному кубку в этом сезоне исполнится 21 год.

На обратной стороне трофея выгравированы названия команд, близкие белорусскому болельщику.

Из наших клубов на турнире дважды побеждала "Юность-Минск", один раз "Неман Гродно". На суперфинал перед столичной дружиной стоит одна задача.

В суперфинале кубка, кроме "Юности", сыграют итальянский "Риттен Спорт", британский "Шеффилд Стилерз". Также выступит казахстанский "Номад". К слову, эта команда является фарм-клубом астанинского "Барыса", который известен своим выступлением в КХЛ.

Первый матч на турнире "Юность" провела против "Риттен Спорта". В составе соперников 7 легионеров из Северной Америки. Но итог матча — победа столичной дружины 2:1.

Рику-Петтери Лехтонен, главный тренер ХК "Риттен спорт":

"За несколько дней пребывания сложно получить цельное представление о стране. Но что уже впечатлило - количество катков и занимающихся на них детей. Очень заметно, как здесь любят хоккей. По количеству и юношей на тренировках, и зрителей на трибунах".

К слову, несмотря на дневной матч, фанаты пришли поддержать свою команду.

Завтра "Юность" встретится с британским "Шеффилдом", а в воскресенье с казахстанским "Номадом". Начало игр в 7 вечера. Прямые трансляции матчей с участием столичного клуба будет вести телеканал "Беларусь 5".