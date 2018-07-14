За бронзу чемпионата мира по футболу сегодня поборются сборные Бельгии и Англии

Развязка мундиаля все ближе! Уже сегодня узнаем имя бронзового призера чемпионата мира в России. В Санкт-Петербурге встретятся сборные Англии и Бельгии. На групповом этапе эти команды уже пересекались, тогда бельгийцы были сильнее - 1:0. Их букмекеры называют фаворитами пары и сегодня.

Итак, прямая трансляция противостояния Бельгия - Англия начнется на спортивном телеканале за 15 минут до стартового свистка - в 16:45. А решающий матч чемпионата Франция - Хорватия состоится завтра. Время начала трансляции -17:45. Напомним, обзоры всех встреч чемпионата мира смотрите на YouTube-канале "Беларусь 5" и в группах АТН в социальных сетях.