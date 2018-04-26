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Юрий Щербацевич занял 5 место на этапе Кубка мира по стрельбе
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26 Апреля 2018 15:13

Юрий Щербацевич занял 5 место на этапе Кубка мира по стрельбе

В двух шагах от пьедестала белорус остановился в стрельбе из малокалиберной винтовки на 50 метров их трех положений. Напомним, ранее в Корее золото в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров завоевала Виктория Чайка. 

  

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