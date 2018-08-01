Юные японские биатлонисты проводят вторые сборы на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва

Они обещали вернуться в Беларусь - и сделали это. Юные японские биатлонисты проводят вторые в истории сборы на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва. Первые были еще в 2015 году. Чем же так привлекательна полоцкая земля для спортсменов из Страны восходящего солнца, узнала Анна Эйсмонт.

Дегучи Хироюки, вице-президент Федерации биатлона Японии:

"Я считаю, что белорусские тренеры имеют высокий уровень знаний и мастерства в тренировке юных атлетов. Мы хотели бы перенять их опыт. И у вас отличная база здесь, великолепное оснащение, которого никогда не было в Японии. Это очень хорошая возможность для нас. Мы завидуем белорусам!".

Вице-президент японской федерации Дегучи Хироюки уже второй раз лично сопровождает группу своих биатлонистов. И та самая возможность, о которой он так часто вспоминает в интервью, это и есть возможность получить незаменимую практику на стрельбище с настоящей винтовкой и патронами.

В Новополоцке сейчас стоит жаркая погода, но она не мешает гостям. Ведь в Японии сейчас плюс 40, но акклиматизация все равно присутствует.

Общаются биатлонисты с нашими тренерами через своих тренеров, которые знают английский, при этом активно запоминают самые простые слова на русском.

Живут они в одинаковых условиях с воспитанниками училища, ходят в одну столовую, где вместо привычных для них палочек ловко орудуют вилкой и ложкой. И по признанию повара, у ребят отменный аппетит.

Легкие трудности перевода пока только веселят, а сегодня на тренировке ребята приятно удивились, когда интервью с ними записывали на японском. Так добровольно к команде примкнул студент Витебского государственного медицинского университета Ярослав Буков - он мечтает продолжить учебу в Японии и самостоятельно изучает язык этой страны.

Цихару и Сакура уже вот второй раз в Беларуси - вот они на кадрах трехлетней давности. Сейчас эти юные спортсмены - подрастающая надежда японской сборной. И если все пойдет хорошо, то мы можем увидеть их уже и на Олимпиаде в Пекине. Тем более что им есть на кого равняться.

Во время интервью ребята и не догадывались, какой сюрприз их будет ждать. В гости в училище заехала его знаменитая выпускница - Ирина Кривко. Поздороваться с олимпийской чемпионкой за руку выстроилась настоящая очередь.

Вдохновленные такой встречей ребята даже исполнили знаменитую Happy birthday - на днях Ирина отпраздновала день рождения!