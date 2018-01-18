"Юность" проиграла солигорскому "Шахтеру"

18 Января 2018 12:14

Эмоциональный и игровой спад после победы в Континентальном кубке сыграл ключевую роль в поражении "Юности" от солигорского "Шахтера". Такую мысль после матча Экстралиги высказал Михаил Захаров. Наставник же горняков Владимир Цыплаков отметил, что игра была равная. Однако в серии буллитов победил “Шахтер”, 2:1. Кроме того, “Гомель” уступил “Неману” 0:2. С таким же счетом “Динамо-Молодечно” побеждает “Металлург”. “Лида” дожимает “Брест” в овертайме, 3:2.