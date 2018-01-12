12 Января 2018 19:05

И вернемся к главной спортивной новости дня. "Юность-Минск" одержала первую победу в суперфинале Континентального кубка. Белорусская команда оказалась сильнее итальянского "Риттен Спорт" - 2:1.

Отмечу, что "Юность" выигрывала Континентальный кубок дважды в истории - в 2007-м и в 2011-м годах. Завтра в 19 часов начнется второй матч хозяев против британского "Шеффилда". Вход бесплатный. Чтобы попасть на трибуны, нужно взять пригласительный в кассах "Чижовка-Арены".