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"Юность-Минск" одержала первую победу в суперфинале Континентального кубка
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12 Января 2018 19:05

"Юность-Минск" одержала первую победу в суперфинале Континентального кубка

И вернемся к главной спортивной новости дня. "Юность-Минск" одержала первую победу в суперфинале Континентального кубка. Белорусская команда оказалась сильнее итальянского "Риттен Спорт" - 2:1.

Отмечу, что "Юность" выигрывала Континентальный кубок дважды в истории - в 2007-м и в 2011-м годах. Завтра в 19 часов начнется второй матч хозяев против британского "Шеффилда". Вход бесплатный. Чтобы попасть на трибуны, нужно взять пригласительный в кассах "Чижовка-Арены".

  

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