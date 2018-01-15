"Юность" лучшая! В Минске в 21-й раз разыграли Континентальный хоккейный кубок

15 Января 2018 19:01

Итак, "Юность" лучшая. Не успел лед "Чижовка-Арены" остыть после Рождественского турнира, как спорткомплекс вновь был заполнен. В Минске в 21-й раз разыграли Континентальный кубок. Тридцать одна страна, сотни клубов, тысячи игроков. До суперфинала престижного европейского турнира дошли только четыре команды - из Великобритании, Италии, Казахстана и Беларуси. И наша "Юность" сенсационно победила. О событии, которое войдет в клубную историю, расскажет Кристина Камыш.

Чтобы стать самой заслуженной командой Европы в истории Континентального кубка, "Юности" нужно было просто победить "Номад". Именно этого соперника минчане опасались больше всего, ведь команда из Казахстана - фарм-клуб астанинского "Барыса", который выступает в КХЛ. Как оказалось, беспокоились "столичные медведи" зря - 5:2.

Пока хоккеисты бросали клюшки и краги на лед, организаторы готовили церемонию награждения. Медали, статуэтки лучшим игрокам и, конечно, сам кубок. Вес трофея чуть больше 4 килограммов. Такую ношу капитан "Юности" Андрей Антонов поднял легко.

"Юность-Минск" стала самой титулованной командой на Континентальном кубке. "Столичные медведи" вскидывали трофей три раза. Такого ранее не удавалось никому. Кроме кубка (а, значит, и призовых) клуб Михаила Захарова досрочно получил путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Главный тренер минчан отмечает, что история команды переписана.

Игроки же не уставали благодарить зрителя. Ведь на "Чижовка-Арене" был почти аншлаг.

Поддерживали "Юность" и иностранные фанаты.

Джейк Оуклей, болельщик ХК "Шеффилд Стиллерз", Великобритания:

"В Беларуси легче играть в хоккей, чем в Великобритании. Поскольку я видел, сколько у вас людей на катках возле арен и в центре Минска, этому я удивился. Очень много людей занимаются этим видом спорта у вас. В Британии предпочтение давным-давно отдано футболу".

Всего белорусские клубы четырежды побеждали в Континентальном кубке. Кроме трех титулов "Юности", успех в 2015-м праздновал гродненский "Неман". По количеству побед по странам на турнире мы сравнялись со Словакией и Швейцарией.