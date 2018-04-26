26 Апреля 2018 19:14

Юношеская сборная Беларуси по хоккею уступает сверстникам из Финляндии 2:5 в четвертьфинале турнира и покидает чемпионат мира U-18, который в эти дни проходит в Челябинске и Магнитогорске. Алистров и Усов забросили в составе команды Павла Перепехина.