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Юношеская сборная Беларуси по хоккею уступает сверстникам из Финляндии 2:5
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26 Апреля 2018 19:14

Юношеская сборная Беларуси по хоккею уступает сверстникам из Финляндии 2:5

Юношеская сборная Беларуси по хоккею уступает сверстникам из Финляндии 2:5 в четвертьфинале турнира и покидает чемпионат мира U-18, который в эти дни проходит в Челябинске и Магнитогорске. Алистров и Усов забросили в составе команды Павла Перепехина.

  

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