Главная>>Спорт>>Ярослав Шило пробился в полуфинал теннисного турнира в Карши
Спорт
RSS
Ярослав Шило пробился в полуфинал теннисного турнира в Карши
Скачать Поделиться

26 Апреля 2018 15:15

Ярослав Шило пробился в полуфинал теннисного турнира в Карши

Ярослав Шило пробился в полуфинал теннисного турнира в Карши - призовой фонд 25 тысяч долларов. Правда, для этого играть четвертьфинальный матч против еще одного белоруса Дмитрия Жирмонта ему не пришлось. Третий сеяный в первом сете при счете 3:1 в пользу Шило отказался продолжить борьбу. В матче за выход в финал Ярослав сыграет против россиянина Константина Кравчука. 

  

Другие новости

"Матчбол" "Матчбол" 23.04.2018 18:04 / Спорт "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =