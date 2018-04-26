26 Апреля 2018 15:15

Ярослав Шило пробился в полуфинал теннисного турнира в Карши - призовой фонд 25 тысяч долларов. Правда, для этого играть четвертьфинальный матч против еще одного белоруса Дмитрия Жирмонта ему не пришлось. Третий сеяный в первом сете при счете 3:1 в пользу Шило отказался продолжить борьбу. В матче за выход в финал Ярослав сыграет против россиянина Константина Кравчука.