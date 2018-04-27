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Ярослав Шило обыграл россиянина Константина Кравчука
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27 Апреля 2018 15:21

Ярослав Шило обыграл россиянина Константина Кравчука

Ярослав Шило обыграл россиянина Константина Кравчука в полуфинале турнира в Карши в Узбекистане с призовым фондом 25 тысяч долларов. Белорус был сильнее оппонента в двух сетах - 6:2, 7:6. В финале в воскресенье Шило встретится с Сакетом Минени из Индии.

  

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