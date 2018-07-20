Ярослав Шило и Михаил Елгин вышли в финал парного разряда теннисного турнира в Астане

20 Июля 2018
В полуфинальном поединке белорус и россиянин переиграли Ивана Гахова и Романа Сафиулина 6:3, 4:6, 10:4.

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