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Канал "Культура"
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Спорт
Ярослав Шило и Михаил Елгин вышли в финал парного разряда теннисного турнира в Астане
20 Июля 2018
В полуфинальном поединке белорус и россиянин переиграли Ивана Гахова и Романа Сафиулина 6:3, 4:6, 10:4.
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