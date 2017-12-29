Яромир Ягр выходит на третье место в НХЛ по количеству проведенных матчей за всю историю лиги

30 Декабря 2017 15:13

Сегодня его "Калгари" на выезде уступил "Анахайму" 1:2. Теперь на счету 45-летнего чеха 1732 поединка. Он обошел Рона Фрэнсиса. Выше только Марк Месье и Горди Хоу. До рекорда Хоу Ягру остается всего 35 игр, при том что до завершения регулярки "Флэймз" проведут 44 встречи.