Яромир Ягр покидает НХЛ

30 Января 2018 12:17

"Калгари" выставил чеха на драфт отказов, но его никто не забрал. Теперь Ягр будет выступать на родине в команде второго дивизиона, владельцем которой сам и является, - "Кладно". В этом сезоне Ягр провел 22 матча за "Флеймз", забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. 15 февраля ему исполнится 46 лет.