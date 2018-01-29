Главная>>Спорт>>Яромир Ягр покидает НХЛ
Спорт
RSS
Яромир Ягр покидает НХЛ
Скачать Поделиться

30 Января 2018 12:17

Яромир Ягр покидает НХЛ

"Калгари" выставил чеха на драфт отказов, но его никто не забрал. Теперь Ягр будет выступать на родине в команде второго дивизиона, владельцем которой сам и является, - "Кладно". В этом сезоне Ягр провел 22 матча за "Флеймз", забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач. 15 февраля ему исполнится 46 лет.  

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 29.01.2018 18:02 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =