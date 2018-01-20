20 Января 2018 09:10

Второй день на заключительном этапе Кубка мира по велоспорту на треке сегодня пройдет на велодроме "Минск-Арены". Накануне было разыграно два комплекта наград у мужчин и женщин в гонках по очкам. К сожалению, пока хозяева до пьдестала не добрались. Есть хороший шанс исправить это сегодня. В программе - спринт, омниум, кейрин и медисон, плюс командные соревнования. Завершится белорусский этап Кубка мира завтра.