Встреча наших призеров "Дакара". Белорусский экипаж МАЗа вернулся на родину

25 Января 2018 19:09

Команда "МАЗ-СПОРТавто" - призер гонки "Дакар" сегодня вернулась на родину.

В Национальном аэропорту Минск красных "зубров" встречали болельщики, родственники, друзья, журналисты и топ-менеджеры МАЗа. Марафон в этом году прошел на территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде "Дакар" в седьмой раз. Владельцам команды выступает Минский автомобильный завод, техническим партнером - телеком оператор Велком.

На юбилейном марафоне "Дакар-2018" белорусский экипаж занял серебро в общем зачете гонки, что стало для нашей команды лучшим результаты в истории. Эта гонка оказалась самой сложной за последние годы.

Такого количества песчаных участков, дюн и прочих препятствий экипажи не встречали ни на одном ралли-рейде в мире. За время "Дакара" около половины экипажей сошли с дистанции. Белорусские МАЗы финишировали в полном составе.