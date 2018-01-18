18 Января 2018 18:03

Творчество и спорт встретились в одном пространстве. Впервые в Беларуси чемпионат по шахматам проходит в Национальном историческом музее. Тактика и стратегия шахматистов иногда похожи на искусство - потому и нашли свое отражение в творчестве художников. Шахматы развивают фантазию и внимание, воспитывают характер и логику мышления. Так белорусские художники попытались разгадать шахматные сюжеты и затем живописно отразили их образы. Например, переживания спортсменов во время игры. Настоящий калейдоскоп мыслей - на шахматных досках. А вокруг "Артефакты" - уникальная коллекция шахматных фигур из фондов музея. Лариса Гулякевич о том, легко ли сделать "ход конем" в окружении высокого искусства.

Шахматы - одновременно спорт, игра, наука и искусство. Поэтому идея провести чемпионат Беларуси по шахматам нашла свое воплощение именно в Национальном историческом музее страны. Здесь хранятся артефакты и шахматные фигурки, найденные на территории Беларуси в разные столетия.

Художественная экспозиция под названием "Артефакты игры", по замыслу организаторов, будет способствовать успешному проведению турниров и вдохновлять участников и болельщиков чемпионата. Здесь продемонстрированы редкие шахматные коллекции из фондов музея и Дворца Независимости, а также картины белорусских художников, проникнутые шахматной тематикой.

На торжественной церемонии открытия прошла жеребьевка участников чемпионата Беларуси среди мужских и женских команд.

Шахматы, пожалуй, единственный вид спорта, который не имеет возрастных ограничений. Среди гроссмейстеров международного класса как взрослые игроки, так и совсем молодые. Белорусскому шахматисту, семикратному чемпиону и неоднократному призеру Беларуси Владиславу Ковалеву только 24. На шахматы его отдала бабушка - она заметила талант, когда внуку было всего семь.

В Беларуси такое единение интеллектуального спорта и искусства происходит впервые. Однако опыт проведения таких мероприятий в мире есть. Так, в 2012 году матч за мировую корону прошел в Третьяковской галерее. В том же году Гран-при по шахматам принимала галерея изобразительного искусства Узбекистана, позже шахматно-художественную моду подхватил парижский Лувр и петербургский Русский музей. В Национальном историческом музее чемпионат Беларуси будет проходить каждый день до 28 января.