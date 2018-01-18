18 Января 2018 12:10

Интеллектуальный спорт и искусство. Впервые чемпионат Беларуси по шахматам прошел в Национальном историческом музее. Здесь турнир будет проходить в течение недели. Тематическим антуражем стала экспозиция "АРТе-факты игры". Картины белорусских художников из собрания музея, а также коллекции шахматных фигур из Дворца Независимости.

Этот опыт заметили после успешных турниров в Лувре и Русском музее в Петербурге.