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Впервые чемпионат Беларуси по шахматам прошел в Национальном историческом музее
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18 Января 2018 12:10

Впервые чемпионат Беларуси по шахматам прошел в Национальном историческом музее

Интеллектуальный спорт и искусство. Впервые чемпионат Беларуси по шахматам прошел в Национальном историческом музее. Здесь турнир будет проходить в течение недели. Тематическим антуражем стала экспозиция "АРТе-факты игры". Картины белорусских художников из собрания музея, а также коллекции шахматных фигур из Дворца Независимости.

Этот опыт заметили после успешных турниров в Лувре и Русском музее в Петербурге.

  

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