21 июня запустили обратный отсчет до ІІ Европейских игр. В течение всего эфирного дня наши коллеги рассказывали, как Беларусь готовится принять важнейшее спортивное событие континента.

Вместе со всей страной и болельщиками на низком старте и вся Белтелерадиокомпания. Структуры медиахолдинга разрабатывают сценарии специальных репортажей, тематических программ, прямых включений и эксклюзивных интервью. Пополняем и инвентарь! Чтобы вы не пропустили ни одной эмоции, специально к соревнованиям в Минск приедут 4 высокотехнологичные передвижные телевизионные станции.

Возвращение легендарного стадиона "Динамо" после реконструкции. Столько ждали, и вот, наконец, случилось! Пять с половиной лет на паузе - и теперь тут снова можно проводить крупнейшие международные соревнования. Ближайшее из них - ІІ Европейские игры. По поручению Президента стадион сделали самым современным, чтобы "Динамо" соответствовало статусу главной площадки предстоящего форума.

Пожалуй, каждый житель Беларуси имеет свою историю, так или иначе, связанную с "Динамо". Вот и Александр Лукашенко, выступая на торжественной церемонии открытия, признался - слишком многое значит этот стадион. Его исторический облик арены сохранили специально для тех, кто на "Динамо" выступал и переживал на протяжении восьми десятков лет. Первых посетителей обновленного "Динамо" ожидало яркое шоу и футбольный матч с участием лучших игроков чемпионата страны. Среди зрителей был и наш коллега - спортивный обозреватель АТН Николай Стуло. И прямо сейчас мы переносимся из нашей радиорубки в комментаторскую на "Динамо", и услышим, как звучит легенда.

Стадион "Динамо" возвращается. Уникальную для нашей страны арену начали обживать с середины недели. Комментаторы ведут прямые репортажи, таких комментаторских кабин здесь более 140. А еще есть ВИП-ложи, различные офисы, раздевалки, пульты управления светом, звуком и мультимедия. Все это сосредоточено на западной трибуне - здесь 7 уровней. Но самое главное происходит сейчас там, в чаше стадиона. Давайте посмотрим.

Иван Тихон в июле отметит 42-й день рождения. Так сложилась его спортивная судьба, что первые крупные международные соревнования на территории Беларуси, в которых он поучаствовал, прошли в минувшую субботу. Т. е. на пятом десятке лет. Почему так сложилось? Ответ прост - не было подходящих стадионов.

Юлия Нестеренко на дорожку стадиона "Динамо" вышла в ярком платье и на каблуках. Автор, наверно, самой яркой победы белорусского спорта в истории уже не выступит здесь в качестве действующей атлетки. У нее вообще не было крупных домашних международных стартов. И уже не будет - "белая молния" завершила карьеру. Поэтому советует своим последователям - цените то, что имеете.

Стадион "Динамо" - главный символ белорусского спорта, но последние 6 лет пришлось обходиться без этой арены. Особенно страдал футбол - все международные матчи были вынесены за МКАД.

Эдуард Малофеев в восторге от нового "Динамо". Легенда белорусского спорта не жалеет эпитетов, чтобы выразить свой восторг. Это для совсем юных белорусов "Динамо" просто большой красивый стадион. У поколения Малофеева здесь прошла вся жизнь. Эдуард Васильевич похлопывает штанги в воротах - для нападающего большое дело сделать их своими союзницами, чтоб мяч от стойки летел в сетку. И хоть Малофеев пришел на интервью слегка простывшим, но на "Динамо" просто преобразился на глазах.

"Динамо" с точки зрения строителей - это новый стадион. От старой доброй арены остался только узнаваемый исторический образ с аркадой. Эту стену восточной трибуны укрепили и оставили - все же "Динамо" является памятником архитектуры. Кстати, во многом из-за этого проектировщики, архитекторы и строители не смогли увеличить вместимость. Стены пришлось бы поднимать вверх, потерялся бы.

Вот так на "Динамо" укладывали газон. Причем, и основное поле, и разминочное одинаковых размеров - таково требование Международной федерации легкой атлетики. Газон в рулонах привезли из Волгоградской области. Трава без проблем прижилась, ее даже несколько раз косили.

Лучше других поле могут прочувствовать футболисты. Виталий Булыга - человек бывалый, поиграл на многих стадионах от Минска до Владивостока. Может сравнить.

Футбол и легкая атлетика уже опробовали возможности "Динамо". В восторге не только спортсмены топ-уровня, но и юниоры. Анна Соболевская в первой же разминочной попытке установила свой личный рекорд - 5,46. Признается, что в сектор для прыжков ей хочется прийти снова, потому что результат растет на глазах.

После того как Президент отдал ключ от "Динамо" в руки футболистов и легкоатлетов, Александр Лукашенко запустил таймер обратного отсчета времени до II Европейских игр, до которых уже меньше года. "Динамо" станет главной ареной форума.