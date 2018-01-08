8 Января 2018 15:19

Самого сильного богатыря страны определили в одном из горнолыжных комплексов области.

Восемь силачей открыли сезон среди белорусских стронгменов. Спортсменам предстояло выполнить пять упражнений - от буксировки квадроциклов до жимовой эстафеты и переноса колодца весом 300 килограммов. Александр Хоровец также поучаствовал в соревнованиях.

Восемь сильнейших богатырей страны собрались в одном из горнолыжных комплексов области, чтобы помериться богатырской силой. Перед стартами обязательная разминка.

Секрет богатырской силы, по словам Александра Булавко, в правильном питании. Даже на пятом десятке он еще серьезный конкурент для более молодых спортсменов.

Самый ответственный момент - жеребьевка спортсменов. Путь к пьедесталу состоит из пяти испытаний. Одно тяжелее другого.

Первое упражнение - спортсмены должны поднять понтонный квадроцикл и протащить его до финиша. Однако решающим в этом упражнении была не столько сила участников, сколько умение водителя держать руль ровно.

Мы также решили провести соревнования, только среди болельщиков, и определить, кто же самый громкий человек на этом празднике. В результате победу праздновал столичный силач Вячеслав Астапенко. Поставский богатырь Руслан Багиров занял вторую ступень пьедестала.

На третьем месте самый молодой участник Павел Карпеко. Вновь увидеть настоящих богатырей можно будет в конце февраля в Клецке, где пройдет второй этап чемпионата Беларуси по силовому экстриму.