Воркаут, скейтбординг, джампинг. В Минсе обсудили развитие молодежных субкультур

Где в ближайшее время появятся площадки для воркаута и скейтбординга, а также как в столице развивается джампинг. Столичный парк экстремальных видов спорта сегодня стал площадкой для открытой дискуссии между представителями современных спортивных направлений и Союза молодежи. Обсуждали организацию и проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также установку специальных тренировочных комплексов в разных городах. В ближайшее время спортсменов из разных городов объединит и большой фестиваль молодежных субкультур.