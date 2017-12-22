Владимир Журавель в программе "Спорт-кадр" в ближайший вторник в 17:25

22 Декабря 2017 19:07

Ушел из брестского "Динамо" по собственной инициативе. Возможно, в первую белорусскую лигу. Экс-главный тренер "бело-голубых" Владимир Журавель рассказал об этом в интервью Агентству теленовостей. Сейчас специалист, который привел клуб к 4 месту в чемпионате Беларуси, в поисках нового места работы. Вариантов хватает, но пока мало конкретики.

Как правильно склоняется фамилия Журавель, считает ли он успешным выступление брестского "Динамо" в прошедшем сезоне, что советует болельщикам национальной сборной. Об этом Владимир Журавель расскажет в интервью в программе "Спорт-кадр" в ближайший вторник в 17:25.