Владимир Цыплаков прокомментировал итог поединка против "Динамо-Молодечно"

24 Января 2018 15:10

Провалив второй период, в третьем вернуться в игру не позволили ненужные удаления, отсюда и поражение. Владимир Цыплаков именно так резюмировал итог гостевого поединка против "Динамо-Молодечно", где “горняки” уступили 3-6. По мнению специалиста, в экстралиге сегодня только 6 команд способны показывать хоккей достойного уровня.

Осечкой "Солигорска" накануне воспользовался "Неман", клуб из Гродно дома победил "Металлург" и вышел на первое место, так как и "Юность" накануне уступила в Минске “Гомелю”.