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Владимир Цыплаков: Подвела реализация голевых моментов
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27 Декабря 2017 12:19

Владимир Цыплаков: Подвела реализация голевых моментов

Подвела реализация голевых моментов. Так главный тренер солигорского "Шахтера" Владимир Цыплаков резюмировал итог встречи чемпионата Беларуси против жлобинского "Металлурга". "Горняки" уступили 2:4, нанесли 30 бросков в створ, соперник - 25.

Лидер регулярки - "Юность" - в серии буллитов обыгрывает 6:5 "Неман", "Шахтер" идет вторым с отставанием в два балла.

  

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