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Владимир Чепелин занимает третье место на этапе Кубка IBU в немецком Арбере
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11 Января 2018 15:20

Владимир Чепелин занимает третье место на этапе Кубка IBU в немецком Арбере

В индивидуальной гонке на 20 километров белорус промахнулся дважды и уступил французу Жану Гийому Беатриксу и Петру Пащенко из России. 

На этапе Кубка мира в Рупольдинге сегодня женская индивидуальная гонка. За Беларусь побегут Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и Юркевич. Начало в 16:20, прямая трансляция на "Беларусь 5"

  

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