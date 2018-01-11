Владимир Чепелин занимает третье место на этапе Кубка IBU в немецком Арбере

11 Января 2018 15:20

В индивидуальной гонке на 20 километров белорус промахнулся дважды и уступил французу Жану Гийому Беатриксу и Петру Пащенко из России.

На этапе Кубка мира в Рупольдинге сегодня женская индивидуальная гонка. За Беларусь побегут Домрачева, Скардино, Кривко, Алимбекова и Юркевич. Начало в 16:20, прямая трансляция на "Беларусь 5".