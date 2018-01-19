19 Января 2018 18:59

Владимир Чепелин - лучший из белорусов в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. С одним промахом он занимает девятое место. Отставание от победителя - норвежца Йоханнеса Бе - 1 минута 32 секунды. В очковой зоне и Роман Елетнов. Два неточных выстрела, 34-я позиция. Завтра на итальянском этапе гонки преследования.



