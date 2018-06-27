Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на турнире в Копенгагене

Белорусский легкоатлет Виталий Парахонько победил в беге на 110 м с барьерами на международном турнире в Копенгагене. Дистанцию белорус преодолел за 13,63 сек. В шаге от пьедестала остановилась Руслана Рашкован в беге на 100 м с барьерами. Белоруска заняла четвертое место - 13,46 сек. Основным международным стартом для белорусских атлетов в текущем сезоне станет чемпионат Европы, который с 7 по 12 августа примет Берлин.