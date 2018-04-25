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Виталий Булыга назначен спортивным директором ФК "Динамо-Минск"
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25 Апреля 2018 15:22

Виталий Булыга назначен спортивным директором ФК "Динамо-Минск"

Перемены в футбольном клубе "Динамо-Минск". Известный в прошлом форвард национальной сборной Беларуси Виталий Булыга назначен спортивным директором команды, сообщает сайт "бело-голубых". Ранее он занимал должность начальника "Динамо". Предшественник Булыги Андрей Лаврик покинул свой пост в начале апреля. О причинах не сообщается.

  

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