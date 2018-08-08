Виктория Азаренко выходит во второй круг теннисного турнира категории Premier в Монреале

Этой ночью белоруска встречалась с француженкой Кристиной Младенович. Сверхуверенная победа, 6:0, 6:1. Сейчас матч показывает "Беларусь 5". Место в одной восьмой финала Азаренко оспорит с представительницей Великобритании Йоханной Контой. Накануне вечером еще одна наша теннисистка - Арина Соболенко - сломила румынку Ану Богдан, 6:4, 4:6, 6:3, и теперь 20-летнюю белоруску ждет встреча со второй ракеткой мира датчанкой Каролин Возняцки.