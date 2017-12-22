24 Декабря 2017 12:15

Виктория Азаренко снялась с турнира в Окленде, где в начале января планировала начать новый сезон. Об этом сообщил директор соревнований Карл Бадж. Напомним, Азаренко получила от организаторов wild card, также она приглашена на открытый чемпионат Австралии, который пройдет с 15 по 28 января 2018 года в Мельбурне. Сейчас Виктория борется с бывшим бойфрендом за право опеки над общим ребенком Лео Александром.