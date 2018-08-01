Виктория Азаренко сегодня сыграет с 7-й ракеткой мира Гарбинье Мугурусой

Виктория Азаренко продолжает выступление на теннисном турнире в Сан-Хосе. Сегодня в 1/8 наша спортсменка сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой - 7-й ракеткой мира. Матч покажет "Беларусь 5" в вечернем эфире. Девушки уже встречались в 2016 году на турнире в Майами также на харде. То противостояние осталось за Азаренко.

С победы на престижном теннисном турнире категории "Премьер" стартовала и Вера Лапко. Белоруска оказалась сильней представительницы Китая Чжан Шуай. Следующей соперницей Веры станет 42-я ракетка мира Дэниэл Роуз Коллинз.