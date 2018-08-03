Виктория Азаренко сегодня будет бороться за выход в полуфинал турнира в Сан-Хосе

3 Августа 2018

Виктория Азаренко сегодня будет бороться за выход в полуфинал теннисного турнира категории "Премьер" в Сан-Хосе. В соперницах у белоруски - хозяйка кортов Дэниэл Роуз Коллинз. В 1/8 финала она выбила из борьбы нашу Веру Лапко. С Азаренко до этого американка не встречалась. В мировом рейтинге она на 42-й строчке, Виктория - 108-я. Но именно нашу теннисистку букмекеры называют фавориткой противостояния. Встреча начнется ориентировочно в 21:00, прямая трансляция на "Беларусь 5".

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