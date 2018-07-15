Виктория Азаренко с Джейми Марреем поборется за победу в миксте турнира Уимблдон

15 Июля 2018

Сегодня внимание белорусов будет приковано и к Уимблдону. Виктория Азаренко в паре с Джейми Марреем поборется за победу в миксте на третьем в сезоне турнире Большого шлема. В соперниках у белоруски и британца австриец Александр Пейя и американка Николь Меличар. На турнире Азаренко и Маррей уже провели несколько сложнейших трехсетовых поединков, но своих соперников по полуфиналу обыграли достаточно легко.

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