Виктория Азаренко после победного матча отправилась на тренировку

31 Июля 2018

Виктория Азаренко после победного матча первого круга турнира в Сан-Хосе над Катериной Бондаренко 6:3, 6:7, 7:5 отправилась на тренировку. Притом что встреча с украинкой продолжалась 2 часа 40 минут. Во втором раунде белоруска сыграет с первой сеяной испанкой Гарбинье Мугурусой.
Сегодня Вера Лапко сразится с Чжан Шуай. В 20 часов прямая трансляция на "Беларусь 5".  

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