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Виктория Азаренко получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Катара
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29 Января 2018 09:01

Виктория Азаренко получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Катара

Белорусская теннисистка может стартовать с основной сетки. Престижный турнир Женской теннисной ассоциации начнется в столице Катара Дохе 12 февраля. Виктория Азаренко побеждала здесь в 2012 и 2013 годах. Теннисистка многократно получала приглашения на различные авторитетные турниры, но из-за судебного процесса по вопросу опеки она не смогла участвовать.
  

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