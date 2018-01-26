Виктория Азаренко получила wild card от организаторов Открытого чемпионата Катара

29 Января 2018 09:01

Белорусская теннисистка может стартовать с основной сетки. Престижный турнир Женской теннисной ассоциации начнется в столице Катара Дохе 12 февраля. Виктория Азаренко побеждала здесь в 2012 и 2013 годах. Теннисистка многократно получала приглашения на различные авторитетные турниры, но из-за судебного процесса по вопросу опеки она не смогла участвовать.