Виктория Азаренко поедет на турнир в Индиан-Уэллсе

1 Февраля 2018 08:02

Белорусская теннисистка получила wild card от организаторов. Турнир WTA в Индиан-Уэллсе стартует 5 марта. Наша спортсменка побеждала на этих состязаниях в 2012 и 16-м годах. Азаренко в последние годы многократно получала приглашения на различные авторитетные турниры, но из-за судебного процесса над опекой она не могла участвовать.

В этом году в турнире намерены попробовать свои силы и белоруски Александра Саснович и Арина Соболенко, а также американка Серена Уильямс, которая давно не выходила на корт после рождения дочери.