Виктория Азаренко первой из белорусок взяла старт на Открытом чемпионате Великобритании по теннису

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко вновь дарит самые яркие - победные - эмоции своим поклонникам. Олимпийская чемпионка первой из белорусок взяла старт на Открытом чемпионате Великобритании по теннису. В первом круге Уимблдона Виктория в двух сетах справилась с россиянкой Екатериной Александровой. За выход в третий круг соревнований Виктория поспорит с Каролиной Плишковой из Чехии. Но этот матч еще только предстоит, а пока насладимся триумфом понедельника. Из Лондона эксклюзивно передает наш специальный корреспондент Анна Эйсмонт.

Лондон уже в 141 раз принимает престижный турнир - один из четырех турниров "Большого шлема" - Уимблдон! И пока вся Англия в предвкушении завтрашнего матча своей сборной на чемпионате мира за выход в 1/4 финала, сегодня болельщики заполонили трибуны

И первой из белорусок на корт Уимблдона вышла Виктория Азаренко.

В соперницах по 1-му кругу у Виктории была россиянка Екатерина Александрова - она в рейтинге WTA располагается за пределами первой сотни. Но это "Гранд Слэм", и здесь может произойти любая сенсация. К счастью, Виктория сделала подарок нам, журналистам, в Международный день спортивного журналиста, отпраздновав победу 7:6, 6:3!

Также сегодня свои стартовые матчи на Уимблдоне проведут еще две белоруски. Финалистка недавнего турнира в Истборне Арина Соболенко сыграет против сеяной под 28-м номером румынки Михаэлы Бузарнеску, Вера Лапко сразится с американкой Кристиной Макхейл!

Незадолго до матча нам удалось пообщаться с ее тренером Дмитрием Турсуновым.

Завтра предстоит провести стартовый матч еще одной белоруске - Саснович, также мы будем в мужском парном турнире болеть за Максима Мирного - он в паре с Филиппом Освальдом, и будем болеть за Андрея Василевского. Нас ожидают горячие дни в прямом и переносном смысле слова, ведь в Лондоне сейчас стоит необычно жаркая погода - до 29 градусов тепла! Но будем надеяться, жара не помешает нашим теннисками показать блестящую игру. Впрочем, здесь все в равных условиях!