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Виктория Азаренко не выступит на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема"
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8 Января 2018 12:19

Виктория Азаренко не выступит на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема"

Виктория Азаренко не выступит на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" "Аустралиан Оупен". Двукратная победительница соревнований не сможет сыграть из-за судебного разбирательства по опеке над сыном Лео Александром. Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии в декабре предоставили белоруске "уайлд-кард". В этом году Виктория уже пропустила турнир в Окленде. 

  

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