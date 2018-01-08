8 Января 2018 12:19

Виктория Азаренко не выступит на первом в сезоне турнире серии "Большого шлема" "Аустралиан Оупен". Двукратная победительница соревнований не сможет сыграть из-за судебного разбирательства по опеке над сыном Лео Александром. Напомним, что организаторы Открытого чемпионата Австралии в декабре предоставили белоруске "уайлд-кард". В этом году Виктория уже пропустила турнир в Окленде.