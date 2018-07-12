Виктория Азаренко и Джейми Маррей уже в полуфинале смешанного разряда

Триумфальное шествие Виктории Азаренко по турнирной сетке Уимблдона продолжается. Белорусская теннисистка в паре с британцем Джейми Марреем уже в полуфинале смешанного разряда. Причем сегодняшний поединок вновь изрядно пощекотал нервы болельщикам. Публика изо всех сил поддерживала именно Викторию и Джейми. Белорусско-британская пара встречалась с голландцами Жаном-Жюльеном Ройером и Дэми Схюрс. Поединок продолжался почти два с половиной часа и завершился со счетом 4:6, 7:5, 7:5 в пользу Азаренко и Маррея.

В матче за выход в финал Азаренко и Маррей сыграют против обладателей Уайлд Кард - хозяев корта Джея Кларка и Хэриет Дарт.