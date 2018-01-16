Виктория Азаренко близка к возобновлению своей карьеры

16 Января 2018 09:02

Виктория Азаренко, которая не смогла принять участие в Australian Open, близка к возобновлению своей карьеры. Сегодня суд Калифорнии вынес решение в пользу белоруски в деле об опеке над сыном, которого она родила 19 декабря 2016 года. Теперь у отца ребенка есть 3 недели, чтобы обжаловать решение.

Напомним, Азаренко не играет с июля прошлого года, поскольку ее бывший молодой человек, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал судебное дело, до окончания которого ребенку запрещалось покидать Калифорнию. А оставлять его Виктория не хотела.