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Виктория Азаренко близка к возобновлению своей карьеры
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16 Января 2018 09:02

Виктория Азаренко близка к возобновлению своей карьеры

Виктория Азаренко, которая не смогла принять участие в Australian Open, близка к возобновлению своей карьеры. Сегодня суд Калифорнии вынес решение в пользу белоруски в деле об опеке над сыном, которого она родила 19 декабря 2016 года. Теперь у отца ребенка есть 3 недели, чтобы обжаловать решение. 

Напомним, Азаренко не играет с июля прошлого года, поскольку ее бывший молодой человек, с которым она рассталась после Уимблдона, инициировал судебное дело, до окончания которого ребенку запрещалось покидать Калифорнию. А оставлять его Виктория не хотела.

  

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