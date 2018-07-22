Вернуться на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси попытается минское "Динамо"

22 Июля 2018

Вернуться на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси сегодня попытается минское "Динамо". В 17-м туре "бело-синие" на выезде сыграют с "Ислочью". "Волки" не побеждают уже 5 матчей подряд, последние две встречи первенства принесли им ничейные результаты. Динамовцы же праздновали виктории в трех предыдущих турах. Итак, встреча на столичном стадионе футбольного клуба "Минск" начнется в 16:30, прямая трансляция - на "Беларусь 5".  

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