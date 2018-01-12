Спорт
13 Января 2018 12:07
Вера Лапко завершает борьбу в одиночном разряде Australian Open
Во втором раунде квалификации она уступает швейцарке Стефани Фогель, 3:6, 5:7. Лидеры сборной Беларуси - Александра Саснович и Арина Соболенко - начнут с основной сетки.
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