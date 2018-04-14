Главная>>Спорт>>Вера Лапко впервые в карьере выходит в полуфинал турнира WTА
Спорт
RSS
Вера Лапко впервые в карьере выходит в полуфинал турнира WTА
Скачать Поделиться

14 Апреля 2018 15:16

Вера Лапко впервые в карьере выходит в полуфинал турнира WTА

Это случилось в швейцарском Лугано несколько часов назад, однако вскоре сыграет за право выйти в главный матч соревнований против бельгийской теннисистки Элисе Мертенс. Встреча против соотечественницы будущей соперницы Лапко, Кирстен Флипкенс, складывалась непросто, однако белоруска добилась победы в двух партиях, 6-4, 7-6. Ориентировочное начало полуфинальной игры - в 16:00 на "Беларусь 2". В полуфинал вышла и Арина Соболенко. После первого сета, 6-3, белоруска разгромила Камилу Джорджи во втором, 6-0. Соперницу в 1/2 Арина узнает позже.

  

Другие новости

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =