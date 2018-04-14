Спорт
14 Апреля 2018 15:16
Вера Лапко впервые в карьере выходит в полуфинал турнира WTА
Это случилось в швейцарском Лугано несколько часов назад, однако вскоре сыграет за право выйти в главный матч соревнований против бельгийской теннисистки Элисе Мертенс. Встреча против соотечественницы будущей соперницы Лапко, Кирстен Флипкенс, складывалась непросто, однако белоруска добилась победы в двух партиях, 6-4, 7-6. Ориентировочное начало полуфинальной игры - в 16:00 на "Беларусь 2". В полуфинал вышла и Арина Соболенко. После первого сета, 6-3, белоруска разгромила Камилу Джорджи во втором, 6-0. Соперницу в 1/2 Арина узнает позже.
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