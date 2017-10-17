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Вера Лапко в первом круге Кубка Кремля одолела бельгийку Марину Заневскую
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17 Октября 2017 15:10

Вера Лапко в первом круге Кубка Кремля одолела бельгийку Марину Заневскую

Вера Лапко в первом круге Кубка Кремля с призовым фондом почти 800 тысяч долларов, одолела бельгийку Марину Заневскую - 6:2, 6:3. В следующем раунде белоруска сыграет с победительницей пары Кристина Плишкова - Дарья Гаврилова.

  

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