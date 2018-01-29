Главная>>Спорт>>Вера Лапко остановилась в шаге от выхода в основную сетку теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Спорт
RSS
Вера Лапко остановилась в шаге от выхода в основную сетку теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Скачать Поделиться

29 Января 2018 19:21

Вера Лапко остановилась в шаге от выхода в основную сетку теннисного турнира в Санкт-Петербурге

Вера Лапко остановилась в шаге от выхода в основную сетку теннисного турнира категории "Премьер" в Санкт-Петербурге. В решающем матче квалификации белоруска уступила чешской теннисистке Терезе Марцинцовой 4:6, 7:5, 1:6.

  

Другие новости

Рубрика "Матчбол" Рубрыка "Матчбол" 29.01.2018 18:02 / Спорт Рубрика "Матчбол"

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =